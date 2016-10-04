Народные депутаты из "Видродження" обсудили с премьером Бюджет-2017

Во время встречи парламентарии обсудили с членами правительства основные параметры бюджета на 2017 год. Депутаты также проинформировали главу Правительства о предложениях депутатской группы "Партия "Видродження" к основной сметы страны и привели соответствующие аргументы. Между нардепами и премьером состоялась оживленная и конструктивная дискуссия.

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«Наша группа зарегистрировала предложения к проекту госбюджета до 1 октября, как этого требовал регламент Верховной Рады. Во время встречи господином Гройсманом мы обсудили такие социально важные вопросы, как обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заработная плата учителей и медиков, состояние и источники финансирования ремонта дорог, существующие проблемы финансирования профессионально-технического образования и льготного проезда отдельных категорий граждан», - сообщил руководитель депутатской группы "Партия "Видродження", народный депутат Украины Виталий Хомутынник.

Кроме указанных вопросов, на встрече обсуждались проблемы социально-экономического развития регионов.

“Депутаты группы "Партия "Видродження" – мажоритарщики, которые имеют опыт работы на местах, понимают специфику региональных потребностей. У нас есть конкретные инициативы, которые имеют целью решения актуальных проблем местных общин. Мы предоставили их чиновникам для учета”, - добавил Виталий Хомутынник.