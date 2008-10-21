Завтрашняя пресс-конференция Тимошенко переносится на утро

Завтрашняя пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, запланированная на 14.00, переносится на 9.00.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

По информации управления, 22 октября в 9:00 в Пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО по результатам работы правительства.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7 этаж.

Аккредитация проводится до 8:30 среды, 22 октября, по тел: 256-75-81, 256-65-71, 8-067-468-46-62.