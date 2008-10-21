БЮТ убеждает Ющенко: все, что нужно Раде - «бескоалиционный формат»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО доказывает, что парламент VI созыва эффективнее всего работал в “бескоалиционном” формате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вице-спикер подготовил аналитическую записку для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в которой сравнивает эффективность деятельности Верховной Рады Украины VI созыва в коалиционном и “бескоалиционном” форматах, ввиду аргументов Президента относительно роспуска парламента в связи с отсутствием коалиции и принятием “антиукраинских” законов 2 сентября.

Детально проанализировав количество принятых законов во время существования и отсутствия коалиции, Н.ТОМЕНКО обращает внимание на то, что деятельность парламента без коалиции была самой продуктивной за время VI созыва. Он напомнил, что Президент уже подписал 51 закон, из принятых за 18 пленарных заседаний “бескоалиционной” ВР.

«Кроме того, подавляющая часть законопроектов в “бескоалиционной” Верховной Раде принималась при участии всех пяти фракций парламента – Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, Блока Литвина, Коммунистической партии Украины и значительной части “Нашей Украины – Народной самообороны”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Поэтому, анализируя деятельность ВР VI созыва, вполне очевидно, что работа парламента в “бескоалиционном” формате отличалась большей эффективностью (по количеству принятых законопроектов) и парламентской легитимностью (по количеству депутатов, которые принимали решение). А потому заявления Президента и его команды о том, что Верховная Рада “с 2 сентября приняла немало законов, значительная часть которых были неконституционными, неукраинскими и недемократическими”, не соответствуют действительности”, - отмечает заместитель председателя Верховной Рады.

Обращая внимание на наиболее дискутируемые и обжалуемые В.ЮЩЕНКО и его командой законопроекты, в частности, относительно деятельности временных следственных комиссий парламента, законы “О Кабинете министров Украины” и “О государственной службе”, Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что нынешняя позиция Президента является, по меньшей мере, странной ввиду того, что руководитель фракции “Наша Украина” и кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО активно поддерживал идею принятия таких законов.

Подводя итоги, вице-спикер приходит к заключению о том, что наличие коалиции в ВР не стало решающим фактором эффективной законодательной деятельности, в то время как деятельность парламента без коалиции была самой продуктивной за время VI созыва. А тот факт, что абсолютное большинство принятых парламентом законопроектов подписано Президентом, свидетельствует о том, что последующая оценка В.ЮЩЕНКО относительно антиукраинского характера этих законов не соответствует действительности.