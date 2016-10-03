Геращенко призвала Раду обратиться к международным органам насчет ареста в РФ украинских журналистов

Об этом она заявила во время Согласительного совета руководителей фракций и комитетов, сообщает пресс-служба партии «УДАР».

По словам Геращенко, Верховная Рада должна завтра, 4 октября, принять обращения к ПАСЕ, Совету Европы и ОБСЕ с требованием немедленно обратиться к Российской Федерации по поводу освобождения украинских журналистов.

«Роман Сущенко - не единственный украинский журналист, против которого сфабриковано дело за шпионаж. Второй – это Николай Семена, который находится в оккупированном Крыму, и против него в октябре начинается судебный процесс. Поэтому мы предлагаем, чтобы завтра Верховная Рада приняла обращения к ПАСЕ, к Совету Европы, к ОБСЕ с требованием немедленно обратиться к Российской Федерации освободить украинских журналистов», - отметила первый вице-спикер.

Также, заявила Геращенко, на этой неделе ВР должна обратиться к парламенту Нидерландов с требованием ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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«Наш парламент на этой неделе должен сделать соответствующее обращение к парламенту Нидерландов с требованием ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Все необходимые слушания состоялись, референдум, на который сейчас пытается ссылаться власть Нидерландов, носит исключительно рекомендательный характер, и нам надо призвать Нидерланды не применять двойные стандарты к Украине», - добавила политик.

Как сообщал УНИАН, корреспондент "Укринформа" в Париже Сущенко прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже. ФСБ заявила, что Сущенко - кадровый полковник ГУР Украины, собирал информацию, «которая представляет государственную тайну и касается деятельности Вооруженных Сил и войск Национальной гвардии России, и утечка которой за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».