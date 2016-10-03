Парубий сегодня предложит Порошенко перевнести кандидатуры членов ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Парубий отметил, что представление президента, которое было направлено в ВР по обновлению состава ЦИК, "не имеет достаточного количества голосов для принятия решения". По его словам, может сложиться ситуация, когда большинство членов нынешней ЦИК будут уволены парламентом Украины, но не будут избраны новые члены ЦИК, так образуется "правовой вакуум".

"Я буду сегодня обращаться к президенту Украины с предложением перевнести представление в отношении членов ЦИК, проведя предварительные консультации с фракциями для того, чтобы мы смогли выйти на решение, которое сможет нам позволить выбрать новый состав ЦИК", - подчеркнул Парубий.

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Спикер также напомнил, что ведется работа по назначению новых членов Счетной палаты, и призвал: "Давайте мы эти процессы совместно сделаем более интенсивными".

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№ 4789 и 4790).

В то же время в конце сентября представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК и призвали провести консультации и перевнести кандидатуры.