Литвин: какая может быть коалиция, если Президент с премьером не разговаривают?

Лидер фракции "Блок Литвина" в Верховной Раде, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН не верит в возможность каких-либо договоренностей в ситуации, когда "в стране Президент с премьером не разговаривают и не воспринимают друг друга на чисто человеческом уровне".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, "народники голосовали и принимали решения в ВР и заявляют, что ради того, чтобы не гнать страну на выборы и решать проблемы, готовы работать в парламенте".

При этом он спрогнозировал, что такой работы не будет и выборов не миновать.

"Мы видим, что дальнейшей работы в ВР не будет, а нас просто втягивают, хотят дискредитировать, а затем сказать, что все политики одинаковые", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что для успешной работы правительства и главы государства нужно взаимопонимание между Президентом и премьер-министром "прежде всего на чисто человеческом уровне", и выразил обеспокоенность отсутствием такого взаимопонимания в стране.

"Если Президент с премьером не разговаривают, скажите, пожалуйста, какая может быть коалиция, какая может быть работа? Скажите, пожалуйста, сколько можно обманывать людей, говорить о каком-то переформатировании и другом, если они (Президент с премьером - УНИАН) на человеческом уровне не воспринимают друг друга и страна стала заложником выяснения отношений между ними, какую коалицию можно образовать, какие антикризисные меры могут приниматься, если у каждого из них - свой судья, своя силовая структура?", - спросил В.ЛИТВИН.

Он также призвал политиков откровенно говорить о том, что происходит в стране, отметив, что "все другие разговоры напрасны и ведутся в пользу бедных, чтобы только понравиться людям".