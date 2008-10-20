Регионалы придумали, как успеть до 7 декабря

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован законопроект народного депутата Елены ЛУКАШ (фракция Партии регионов) «О внесении изменений в изменения в некоторые законодательные акты Украины», который предусматривает предоставление права Центральной избирательной комиссии изменять сроки проведения избирательных процедур во время внеочередных выборов народных депутатов.

Текст соответствующего законопроекта размещен на официальном сайте Верховной Рады.

“Такие изменения позволят обеспечить возможность и право Центральной избирательной комиссии, в случае существования объективных преград в избирательном процессе, путем принятия соответствующего решения Комиссии менять сроки отдельных этапов избирательных процедур во время проведения внеочередных выборов. Это даст возможность обеспечить проведение внеочередных выборов на протяжении 60 дней”, - считает Е.ЛУКАШ.

В частности, депутат предлагает внести изменения в Закон “О Центральной избирательной комиссии”, а также в Закон “О выборах народных депутатов Украины”.

По мнению депутата, принятие предложенного проекта закона будет способствовать обеспечению защиты гарантированных Конституцией Украины избирательных прав граждан Украины, надлежащей организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.