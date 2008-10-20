Милиция просит журналистов не попадать ей под «горячую руку»

Министерство внутренних дел призывает журналистов к безопасному поведению во время освещения конфликтных ситуаций и силовых противостояний при участии правоохранительных органов.

Об этом сказано в сообщении Департамента связей с общественностью МВД, в котором приводится случай конфликтной ситуации между работниками милиции и журналистами, происшедший 2 октября в Печерском районе Киева во время прекращения милицией силового противостояния граждан с охранниками стройки жилого дома, пишет Украиская правда.

"Мы с пониманием относимся к естественному желанию журналистов быть в эпицентре тех или иных событий, чтобы "по горячим следам" информировать общественность об общественно важных событиях... Однако в гуще динамических событий, где правоохранителям приходится принимать решение и действовать немедленно и решительно, чтобы своевременно предупредить угрозу общественному порядку и безопасности людей, оказаться в качестве пострадавших могут, к сожалению, и журналисты", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечают в ведомстве, далеко не каждый из них во время чрезвычайных событий имеет "хотя бы визуальные признаки своей профессиональной принадлежности (видеокамера, фотоаппарат, микрофон и т.п.), не говоря уже о "бейджике" на верхней одежде или жилет с соответствующей надписью, которые могут удостоверить их журналистский статус".

"Учитывая это, Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД обращается к руководителям средств массовой информации с просьбой обратить особое внимание на вопрос безопасного поведения журналистов в ходе выполнения ими своих профессиональных обязанностей во время разного рода конфликтных ситуаций", - сказано в сообщении.

В частности, в милиции считают целесообразным обеспечить каждого журналиста специальным редакционным удостоверением - "бейджиком" "для их визуального выделения работниками милиции среди других граждан".

"Это нужно не только для того, чтобы обезопасить журналистов от разного рода случайностей, а и с целью предоставления им работниками милиции, которые находятся на месте события, всесторонней помощи в выполнении профессиональных обязанностей журналиста", - уверяют в ведомстве.

"Призываем журналистов с пониманием относиться к профессиональным обязанностям и действиям работников органов внутренних дел во время конфликтных ситуаций, приоритетом для которых является защита закона, обеспечение общественного порядка и безопасности людей", - говорится в сообщении.