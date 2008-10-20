Тимошенко заявляет, что по Украине сильнее всего ударит 2009 год

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что наибольший удар от мирового финансового кризиса Украина ощутит в 2009 году, и призывает политиков отказаться от политических амбиций и предпринять все меры для минимизации этого удара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с лидерами фракций Верховной Рады.

«Мы обязаны пересмотреть бюджет на 2008 год и полностью изменить проект бюджета на 2009 год, потому что во всем мире, и это Украину не обойдет, будет определенная стагнация производства, будет определенное падение уровня ВВП и, я думаю, что наибольший удар страна ощутит в 2009 году. Это значит, что нам нужно перейти на экономную бюджетную политику», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что необходимо свернуть все непродуктивные расходы бюджета «и сделать так, чтобы страна твердо стояла на условиях бездефицитного бюджета в 2008 и в 2009 годах».

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, мировой кризис отразится на объемах импорта, а также на системе кредитования.

Ю. ТИМОШЕНКО еще раз заявила о том, что предлагает создать общую коалицию и переформатировать под нее правительство.

При этом премьер отметила, что предлагает изменить состав правительства не потому, что там работают «недостаточно сильные специалисты», а для того, чтобы правительство стало центром консолидации политических сил, «чтобы каждая из них могла принять участие в работе по преодолению кризиса».