"Степашка-сепаратист": Нацсовет запретил еще три российских канала

Национальный Совет телевидения и радиовещания 29 сентября изъял из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине телеканалы "Соmedy TV", "Наш футбол" и "Карусель". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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На телеканале "Наш футбол" зафиксировали размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины "О рекламе", поскольку трансляция рекламы в передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые не подпадают под юрисдикцию государств - членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена.

Такое же нарушение было зафиксировано и в эфире детского телеканала "Карусель".

Кроме того, в рубрике "Погода" программы "С добрым утром, малыши!" (выходит ежедневно в 07:00) зафиксировали размещение виртуальной карты регионов Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым.

"Это противоречит статье 28 Закона Украины "Об информации", поскольку информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека", - отметили в Нацсовете.

Причиной для изъятия телеканала "Соmedy TV" ("Комеди ТВ") стало то, что он не вещает. Выяснилось, что канал прекратил вещание еще 01.09.2014.

Несмотря на выявленные нарушения украинского законодательства, Национальный совет изъял каналы из перечня разрешенных для ретрансляции.

Напомним, 31 августа Нацсовет запретил трансляцию российских телеканалов "Радость моя", "Мир сериала", "Телерадиосеть Благих Новостей" и "Интересное ТВ".