Студентки на Майдане устроили бои в грязи (фото)

Политические грязные игры на главной площади страны. Столичные студентки из женского движения "Фемен" в знак протеста против досрочных парламентских выборов устроили настоящие бои в грязи, передает 5 канал. Грязью поливали украинские политические силы.

Треугольный ринг и три ведра грязи. Активистки женского движения "Фемен" готовятся поливать друг друга грязью - по примеру политиков. Организаторы говорят: не могли удержаться, чтобы не выразить протест против очередных парламентских выборов. Акцию устроили на Майдане Независимости - потому что именно его считают центром политических дрязг.

Последние приготовления перед поединком. Полуобнаженным девушкам в купальниках цветов основных политических сил дорисовывают на лицах партийные эмблемы. Толпа выкрикивает римейки на политические лозунги.

Десять минут - и цветов купальников уже не отличить. Девушки по уши в грязи.

Александра Шевченко, участница акции говорит: "Я думаю, почему нашим политикам нравится играть в такие игры?! Потому что это действительно весело! И они там как дети, как бесшабашная молодежь, у которой нет обязанностей. Они играются, хотя несут на себе отвественность за целую страну".

С позицией девушек соглашаются и прохожие. И добавляют - такие акции должны быть более масштабными.

Победителя политических грязных боев так и не определили. Победила, как водится, дружба. Сами же активистки заверили: если парламентские выборы таки состоятся, свой гражданский долг они выполнят и проголосуют. Вот только против всех

Фото УНИАН