Семенюк говорит, что Симоненко разочаровал социалистов

Социалистическая партия Украины разочарована в Коммунистической партии Украины и ищет новых партнеров для создания блока для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Фонда государственного имущества, член Соцпартии Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН о возможности создания единого блока левых сил на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По ее словам, на четырех предыдущих выборах социалисты инициировали создание блока с КПУ, но не находили поддержки со стороны коммунистов.

«В этом году мы считаем, что КПУ также будет идти на выборы самостоятельно. Поэтому социалисты будут искать других потенциальных партнеров для создания блока среди большого количества общественных организаций», – сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Сейчас СПУ проводит консультации для создания блока», – добавила она.