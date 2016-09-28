Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью Переса

"С грустью узнал о смерти Патриарха израильской политики, бывшего Президента, Премьер-министра и Министра иностранных дел Государства Израиль, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса", - написал он на своей странице в Facebook.

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"Хорошо помню наши встречи и его настоящий интерес к Украине. Вспоминаю его мудрые слова, которые соответствовали великой исторической правде нашего национального согласия и примирения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Он боролся против навязанных враждебных стереотипов, которые разрушали доверие между народами. Он учил всех мудрости, защищал принципы и заботился о мире. Будем помнить всегда нашего друга - Шимона Переса", -написал Арсений Яценюк.