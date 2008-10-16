Янукович: невозможно избирать Президента и парламент одновременно

21:42, 16 октября 2008
Политика
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"Говорить можно все, что угодно..."

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что одновременное проведение выборов в Верховную Раду Украини и Президента страны практически невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Донецке после 19-й конференции Донецкой областной организации Партии регионов.

«Говорить можно все, что угодно, но нужно смотреть на реалии, можно это сделать по существующему законодательству, или нет. Можно делать политические заявления, но практически – это решить невозможно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что Партия регионов не будет “идти на нарушение законов и Конституции”.

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