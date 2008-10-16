Тимошенко: Ющенко и Янукович решили идти на выборы

Депутаты фракции БЮТ направили в Конституционный Суд представление с просьбой разъяснить, работает ли Верховная Рада в период действия указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочных выборах в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Соответствующее конституционное представление есть в Конституционном Суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, на вопрос журналистов о том, почему БЮТ не оспаривает в Конституционном Суде неконституционность действия указа Президента о досрочных выборах, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Потому что мы не рассчитываем на объективное решение Конституционного Суда, потому что считаем, что если сложить представителей В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО в суде – их там абсолютное большинство. Зачем же тогда тратить время, чтобы лишний раз получить подтверждение совместного решения В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА о походе на досрочные выборы».