Социологи рассказали, сколько украинцев поддерживают "особый статус" Донбасса

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 9 по 14 сентября 2016 года.

Вместе с тем предоставление Донбасса особого статуса поддерживают 22,7% опрошенных, а 27,3% респондентов не смогли ответить.

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При этом, по данным социологов, предоставление такого статуса не поддерживают большинство жителей западного и центрального регионов, а также относительное большинство жителей южного региона. В восточном регионе и на Донбассе (той его части, которая контролируется Украиной) доля поддерживающих и не поддерживающих предоставление Донбассу особого статуса, примерно одинаковая.

В то же время проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса до взятия их под контроль украинской властью не поддерживает 50,6% респондентов, поддерживают такую идею 23,9%, не смогли ответить 25,4% опрошенных. Не поддерживают эту идею большинство опрошенных на западе и в центре, а также относительное большинство – в южном регионе. В восточном регионе и на Донбассе, доли респондентов, поддерживающих и не поддерживающих эту идею, статистически значимо не отличаются.

Также опрос показал, что граждане Украины чаще не поддерживают (38,5%), чем поддерживают (34%) амнистию для всех участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений.

Кроме того, 42,1% граждан поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями "ДНР" и "ЛНР" (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т. д) до полного установления Украиной контроля над этими территориями, не поддерживают – 36%, затруднились ответить - 21,9%. За это выступает большинство опрошенных на западе и в центре, не поддерживает – абсолютное или относительное большинство в остальных регионах.

Предложение на законодательном уровне признать оккупацию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и изоляцию этих территорий до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины поддерживают 42,9% респондентов, против этого выступают 31,4%. За это выступают большинство жителей западного региона, относительное большинство жителей центрального и южного регионов, против – относительное большинство жителей востока страны и более половины жителей Донбасса.

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44,2% опрошенных выступают за то, чтобы вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вынести на всеукраинский референдум (против – 32,8%). Это предложение поддерживает относительное большинство жителей западного, центрального и восточного регионов. Среди жителей южного региона и Донбасса доли сторонников и противников этой идеи статистически значимо не отличаются.

Вместе с тем социологи отметили, что в целом, выбирая между тремя стратегиями действий украинской власти относительно временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чаще всего украинцы поддерживают стратегию, которая предполагает официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины – такие действия власти поддержали бы 30,1% опрошенных. 21,1% респондентов поддержали бы предоставление этим территориям особого статуса, амнистии для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины, 18,6% – продолжение АТО до полного восстановления контроля Украины над занятыми сепаратистами территориями.

Также относительное большинство опрошенных (39,1%) негативно оценивают текущие результаты Минских договоренностей по ситуации на Донбассе. Доля оценивающих эти результаты положительно, составляет 11,9%, а оценивающих эти результаты нейтрально – 21,1%. Негативно оценивают текущие результаты Минских договоренностей более половины жителей западного региона, относительное большинство опрошенных в центральном, южном и восточном регионах. Только на Донбассе число оценивающих эти результаты положительно и оценивающих их негативно, статистически значимо не отличаются.

Во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 населенных пунктах (67 – городских и 51 – сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.