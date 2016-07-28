В России призвали руководство Сирии амнистировать боевиков, "не запятнавших себя в кровавых преступлениях"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании в Минобороны.

«Во избежание напрасных жертв среди боевиков, еще не сложивших оружия и не запятнавших себя в кровавых преступлениях, обращаемся к руководству Сирийской Арабской Республики гарантировать для них амнистию и помилование», - сказал Шойгу.

Он сообщил, что Россия совместно с правительством Сирии начинает масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. По словам министра, для выхода из города будут созданы три коридора для мирных жителей и один - для боевиков, пожелавших сложить оружие.

Он заверил, что этот шаг предпринят «исключительно в целях обеспечения безопасности жителей Алеппо».

Шойгу поручил с помощью листовок, сообщений на телефоны и громкоговорителей информировать население Алеппо о маршрутах выхода из города.

«Мы неоднократно призывали противоборствующие стороны к примирению, но каждый раз боевики нарушали режим тишины, обстреливали населенные пункты, атаковали позиции правительственных войск. В результате в городе Алеппо и его пригородах сложилась сложная гуманитарная обстановка», - сказал Шойгу.

По его словам, необходимо «в соответствии с поручением президента Российской Федерации сегодня совместно с сирийским правительством приступить к проведению масштабной гуманитарной операции по оказанию помощи мирному населению города Алеппо».

Шойгу поручил организовать доставку по воздуху продовольствия и предметов первой необходимости для жителей Алеппо.

"Для мирных жителей, блокированных боевиками, организовать десантирование с воздуха продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Особое внимание обратить на доставку предметов ухода за детьми и тяжело больными и предметов личной гигиены", - сказал Шойгу.

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Министр обороны РФ отметил, что Россия по-прежнему надеется получить от американских коллег координаты районов, где расположены формирования Сирийской свободной армии и отряды умеренной оппозиции.

«Хотелось бы также понять, каков облик отрядов умеренной оппозиции, сколько у таких отрядов должно быть танков, реактивных систем залпового огня, минометов артиллерии, автоматов и других умеренных средств вооружения. Также получить информацию о конкретных маршрутах выхода из города этих отрядов», - сказал Шойгу.