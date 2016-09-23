В НАТО считают необходимым продолжать санкции против России до полного выполнения Минских соглашений

17:36, 23 сентября 2016
Политика
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Представители государств - членов НАТО во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов заявили о необходимости продления санкций в отношении России до полного выполнения ею своих обязательств согласно Минским договоренностям.

НАТО / REUTERS

Как сообщили в миссии Украины при НАТО, в заседании комиссии принял участие заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

В повестке дня заседания были вопросы углубления сотрудничества между Украиной и НАТО по результатам Варшавского саммита (июль 2016 года), а также ситуации безопасности на востоке Украины и развития Минского и Норманнского процессов.

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Во время обсуждения вопроса о практическом взаимодействии между Украиной и НАТО союзники заверили в том, что будут наращивать помощь нашей стране в рамках одобренного на Варшавском саммите НАТО Комплексного пакета помощи для Украины с целью усиления ее обороноспособности и реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

Представители государств - членов НАТО подтвердили неизменность своей позиции относительно поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, непризнания аннексии Крыма, подчеркнув прямую ответственность России за вооруженную агрессию в восточных регионах нашей страны. В этом контексте отмечена необходимость продления санкций в отношении России до полного выполнения ею своих обязательств согласно Минским договоренностям. Союзники также выразили полное понимание необходимости обеспечения безопасностных предпосылок для начала политического урегулирования ситуации на Донбассе.

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