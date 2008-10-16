Тимошенко объясняет, что без ее визы указ Ющенко - незаконный

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о ликвидации окружного административного суда г. Киева является незаконным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров Украины.

«Конституция предусматривает, что подобные указы должны издаваться после визы премьер-министра, и именно поэтому этот указ является незаконным, и именно поэтому Окружной суд сегодня начал свою работу, насколько я знаю. Соответствующие суды просто приостановили незаконные указы на тему ликвидации Окружного административного суда города Киева», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что не было соответствующих представлений для принятия этого указа.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшнем заседании Кабмин предложил изменения в закон о судоустройстве, который касается формирования, ликвидации и роспуска судов в Украине.

«Безусловно, такое решение перед тем, как Президент подпишет указ, должно принимать правительство, и сегодня Кабмин поддержал такие изменения в закон Украины, и в ближайшее время передаст их в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Будем надеяться, что Верховная Рада все-таки заработает и даст возможность принять эти законопроекты», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 октября В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд города Киева. Этим же указом Президент с 14 октября 2008 года создал Центральный окружной административный суд Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд Киева в количестве 22 судей.

Перед этим, 10 октября, Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

15 октября народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ сообщил, что Киевский областной административный суд остановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о ликвидации окружного административного суда города Киева.

16 октября председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Василий ОНОПЕНКО обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с письмом о необходимости отмены Указа Президента Украины от 13 октября, которым был ликвидирован Окружной административный суд города Киева и созданы Центральный и Левобережный окружные административные суды города Киева.

В письме В.ОНОПЕНКО указывается на грубые нарушения порядка ликвидации и образования судов, установленного Конституцией Украины и законами Украины.

Так, в соответствии с пунктом 23 статьи 106 Конституции, Президент образует суды в определенном законом порядке. Согласно ч. 1 статьи 20 Закона Украины “О судоустройстве Украины” суды общей юрисдикции создаются и ликвидируются Президентом Украины в соответствии с данным законом по представлению министра юстиции Украины, согласованным с председателем Верховного Суда Украины или председателем соответствующего высшего специализированного суда.