Адвокат Кернеса заявила об ухудшении состояния здоровья мэра, следующее заседание состоится 24 октября

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшнего заседания адвокат Кернеса Лидия Изовитова заявила об ухудшении состояния здоровья ее подзащитного из-за постоянных поездок в Полтаву.

Она отметила, что ее подзащитный перенес три сложнейшие операции и ему противопоказаны регулярные нагрузки, возникающие во время транспортировки, которые, с учетом повреждения спинного мозга, могут привести к необходимости проведения очередных операций.

Она также отметила, что здание Киевского районного суда Полтавы не приспособлено для проведения гигиенических процедур для людей с ограниченными физическими возможностями.

В ходе заседания суд допросил свидетелей - сотрудников ресторана "МакДональдс", из которого, по словам потерпевших, 25 января 2014 года похитили активистов Майдана.

Читайте такжеГПУ нагрянула с обысками к Кернесу и Добкину

После допроса судья Андрей Антонов заявил, что еще необходимо допросить 27 свидетелей. Следующее заседание он назначил на 24 октября.

Как сообщал УНИАН. Городской голова Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Читайте такжеСуд по делу Кернеса снова не состоялся - тот на операции в Израиле

28 апреля 2014 г. неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Судебные разбирательства по делу Кернеса несколько раз откладывались из-за его неявки. Последний раз, 29 августа, суд в Полтаве не состоялся, поскольку, по словам адвокатов, Кернес находился на операции в Израиле.