Заседание суда по делу Кернеса снова не состоялось из-за его лечения
Сегодняшнее заседание Киевского районного суда Полтавы по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса не состоялось из-за проведения ему операции за границей.
Об этом УНИАН сообщили в Киевском райсуде Полтавы.
По официальным данным, мэр известил суд, что сейчас находится за границей на лечении.
Дату следующего заседания суд пока не назначил.
Напомним, 15 июля Кернес сообщил, что перенес 9-часовую операцию.
Справка УНИАН. Кернеса и двое его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.
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2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
2 апреля 2015 года Высший специализированный суд принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.