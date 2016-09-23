ВСЮ требует доказательств вины Гречковского: вручение подозрения во взятке в $500 тысяч - недостаточно

Как сообщили в пресс-службе ВСЮ, это обращение направлено в ГПУ с целью проведения полной, объективной и всесторонней проверки фактов, приведенных в обращении прокуратуры в ВСЮ по представлению о прекращении полномочий Гречковского.

К обращению приложены заявления Гречковского от 4 марта 2016 года и от 5 сентября 2016 года об угрозах в его адрес с приложениями для рассмотрения и соответствующего реагирования, о которых он объявил на заседании ВСЮ 22 сентября 2016 года.

"В письме Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в адрес Высшего совета юстиции указано, что 21 сентября 2016 года Гречковскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 15, частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество). Факт вручения подозрения не является достаточным основанием для заключения о нарушении присяги или отсутствия такого нарушения, с чем согласились и представители Генпрокуратуры. Именно поэтому Совет обратился к генпрокурору с официальным обращением о предоставлении соответствующих доказательств, оценка которых Высшим советом юстиции в пределах начатой проверки позволит сделать объективное и справедливое заключение", - прокомментировал председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк.

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Кроме того, в ВСЮ призвали политиков и медиа "не спекулировать на тему взяточничества в Высшем совете юстиции, поскольку квалификация указанного деяния Генеральной прокуратурой Украины пока не касается коррупционного правонарушения".

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, Генеральная прокуратура сообщила, что члену Высшего совета юстиции Гречковскому выдвинуто подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом "К" Службы безопасности разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение. "Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - отметил генпрокурор.

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Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств у ГПУ нет.

Суд вчера, 22 сентября, избрал Гречковскому меру пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на Съезде адвокатов. В пресс-службе НААУ заявили, что адвокатура сообщит об этом случае международным партнерам в адвокатуре Европы, международным организациям, в том числе тем, которые оказывают поддержку реформе правоохранительных органов в Украине".