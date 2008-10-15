Кличко после боя лечился мочой

Чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий КЛИЧКО категорически отрицает информацию о вроде бы договорном бое из Семюэлем ПИТЕРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции “Украине нужны победы: в политике и спорте”, отвечая на вопросы журналистов.

“Только очень большие скептики и люди, далекие от бокса, могут так говорить (что бой был договорным - УНИАН)”, - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, до поединка С.ПИТЕР считался самым сильным боксером в сверхтяжелом весе.

Доказательством того, что поединок был честным, В.КЛИЧКО назвал свои руки, которые после его завершения были очень избиты, опухшие и похожие на боксерские рукавицы. Он сказал, что когда смотрел на них, то думал: “Какой же вид имеет сейчас лицо ПИТЕРА”.

Чемпион воздал должное своему сопернику, который так стойко выдерживал его удары. В.КЛИЧКО сообщил, что после второго раунда ему даже стало страшно, когда после очень сильного удара в висок С.ПИТЕР остался на ногах.

“Я подумал, как же еще мне нужно бить, чтобы он упал... Я бил, как будто в стену”, - поделился впечатлениями В.КЛИЧКО.

Между тем на время пресс-конференции руки боксера имели уже достаточно приличный вид, и, отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что это результат интенсивного лечения нетрадиционными методами. По словам В.КЛИЧКО, он воспользовался уринотерапией – делал компрессы из использованных подгузников, и за несколько дней все отеки прошли.

В.КЛИЧКО добавил, что такое именно лечение он предложил и своему сопернику.