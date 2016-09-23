Настала очередь Украины объявить нелегитимными органы власти в России - эксперт

Об этом заявил в пятницу, 23 сентября, политолог, директор Социологической службы «Украинский Барометр» Виктор Небоженко, комментируя итоги парламентской недели.

Он напомнил, что «за принятие постановления, инициированное Яценюком и его фракцией «Народный фронт», проголосовало 264 депутата.

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«Надо отметить, что Россия получает обратно тот самый горящий шар, который когда-то бросила в Украину. Россия все два года объявляла высшие органы государственной власти в Украине нелегитимными, и именно это было одним из поводов для вторжения на Донбасс и оккупации Крыма. Более того, совсем недавно на саммите СНГ в Бишкеке Путин в очередной раз повторил, что в Украине нелегитимные органы власти, сформированные, по его словам, в результате государственного переворота, и именно это стало причиной российской агрессии и захвата Крыма. Теперь настала очередь Украины объявить нелегитимными органы государственной власти в России, и у нас есть достаточно серьезный повод для этого», - заявил Виктор Небоженко.

Он подчеркнул, что ведущие мировые державы проявили солидарность с Украиной, и тоже подвергли острой критике выборы в Госдуму, не признавая все, что творила Россия во время выборов в Крыму. «Все это будет иметь серьезные последствия. По крайней мере, Украина после своего решения может пренебрегать любыми заявлениями в Госдуме, а ее депутаты, пойманные на территории Украины, могут рассматриваться как обычные диверсанты. То же самое относится к депутатскому корпусу Госдумы, который будет активничать в части антиукраинской пропаганды в Европе, особенно на площадке ПАСЕ. Им будет достаточно трудно объяснить, кого они, собственно, представляют – Кремль или всю Россию», - пояснил эксперт.

Он назвал решение Верховной Рады радикальным, но очень важным вкладом в процесс международной изоляции России, который продвигается в мире очень быстрыми темпами.

«Теперь Украине можно жестче относиться к западным политикам, которые за деньги Кремля дружат с депутатами Госдумы и участвуют в их мероприятиях.

Кроме того, факт непризнания результатов российских выборов наконец-то сдвигает с мертвой точки процесс делегитимации российской собственности в Украине, к которой депутаты Госдумы имеют прямое отношение», - добавил политолог.

«И, наконец, анализируя реакцию российской прессы на эти события, можно сказать, что сейчас она довольно высокомерно оценивает решение Верховной Рады. Но можно вспомнить, как всего два года назад Кремль издевался над секторальными санкциями, введенными против России Западом из-за аннексии Крыма. Российские СМИ громко кричали: «Не смешите наши «Искандеры»! Теперь смех утих, и над всей Россией несется тихий вой от страха перед наступающим будущим», - подытожил Виктор Небоженко.