Молдова выведет свой воинский контингент из Ирака до конца года

Контингент Национальной армии Молдовы, задействованный в постконфликтной миссии по восстановлению Ирака, вернется в Молдову во второй половине декабря, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства обороны страны.

Военный контингент вернется из Ирака на основании решения Командования многонациональных коалиционных сил, принятого по просьбе официального Багдада, о сокращении численности личного состава, участвующего в операции.

Контингент Молдовы в Ираке составляет 20 военнослужащих: 16 саперов и 4 офицера штаба.