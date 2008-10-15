Молдова выведет свой воинский контингент из Ирака до конца года
01:27, 15 октября 2008Политика
875 0
Об этом попросили иракцы
Контингент Национальной армии Молдовы, задействованный в постконфликтной миссии по восстановлению Ирака, вернется в Молдову во второй половине декабря, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства обороны страны.
Военный контингент вернется из Ирака на основании решения Командования многонациональных коалиционных сил, принятого по просьбе официального Багдада, о сокращении численности личного состава, участвующего в операции.
Контингент Молдовы в Ираке составляет 20 военнослужащих: 16 саперов и 4 офицера штаба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter