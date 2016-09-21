Сайдик о соглашении по разведению сторон на Донбассе: его подписали Украина и РФ, парафировали представители ОРДЛО

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

"После трехмесячных упорных переговоров и работы подгруппы по вопросам безопасности сегодня удалось наконец согласовать рамочный документ по разведению сил и средств. Этот документ был только что подписан представителями Украины и РФ в Трехсторонней контактной группе, а также парафирован представителями ОРДО и ОРЛО", – сказал он.

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук в интервью Радио Свобода отметил, что это может стать «началом нового качества решения всех проблем» на Донбассе в случае выполнения соглашения.

Читайте такжеГеращенко призвала страны НАТО давить на Россию для освобождения заложников на Донбассе

«Соглашение предусматривает отвод по 1 километру каждой из сторон в трех зонах безопасности. По сути это будет означать создание квадрата безопасности 2 километра в глубину и два – в ширину. Это то, чего раньше не было. И в принципе отвода войск еще не было. Это первая попытка», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске было подписано "рамочное решение" Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, при которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. Одновременно рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы по отводу от линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм.