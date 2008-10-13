На суде «Ющенко против БЮТ» у охраны искали оружие

Представители БЮТ в Апелляционном административном суде Киева сегодня во время судебного заседания заявили отвод судье Михаилу МЕЖЕВИЧУ, который является председателем коллегии судей, рассматривающей жалобу Секретариата Президента о приостановке действия Указа главы государства о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК во время перерыва в судебном заседании в связи с тем, что коллегия судей из-за данного ходатайства ушла в совещательную комнату.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК выразила удивление, почему представители БЮТ заявили ходатайство об отводе только председателю коллегии судей, а не всему ее составу. При этом она выразила мнение, что это в который раз свидетельствует о попытке БЮТ затянуть судебное разбирательство жалобы. «Сегодня мы являемся свидетелями того, как затягивается процесс», - сказала М.СТАВНИЙЧУК. При этом она заметила, что суд даже не перешел к рассмотрению дела по существу, а рассматривает только процессуальные вопросы.

Вместе с тем М.СТАВНИЙЧУК отметила, что административные суды не имеют полномочий рассматривать такие дела, такого рода дела должен рассматривать Конституционный Суд Украины.

Обращаясь к народным депутатам, М.СТАВНИЙЧУК призвала их предоставить возможность суду начать рассмотрение дела по существу.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК опровергла информацию представителя БЮТ в суде Валерия ПИСАРЕНКО о том, что в зале суда находятся неизвестные вооруженные люди. По словам М.СТАВНИЙЧУК, председательствующий на судебном заседании дал распоряжение судебной милиции проверить охрану, присутствующую в зале, на наличие оружия. После соответствующей процедуры оружия у присутствующих в зале суда не было обнаружено.

Также М.СТАВНИЙЧУК опровергла информацию отдельных политических сил о том, что якобы на Апелляционный административный суд Киева и на Высший административный суд Украины оказывается давление. «Давление на суд сегодня не делает никто», - сказала она.

В свою очередь, в интервью журналистам В.ПИСАРЕНКО сказал, что Апелляционный админсуд Киева до четверга не имеет права рассматривать жалобу Секретариата Президента. Кроме того, он заметил, что суд не удовлетворил ни одного ходатайства БЮТ и не взял к рассмотрению обращения еще 30 лиц, которые заинтересованы в положительном решении иска БЮТ.

Также В.ПИСАРЕНКО заметил, что по имеющейся у него информации, сегодня один из руководителей Высшего административного суда Украины признался в том, что на него оказывается давление, для чего предоставил для проверки МВД соответствующие телефоны, по которым ему звонили.

Кроме того, В.ПИСАРЕНКО отметил, что на эту пятницу запланировано заседание Совета судей, на котором планируется рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА.

Говоря о событиях, происходящих в Апелляционном админсуде столицы, В.ПИСАРЕНКО отметил, что «в этом мы (БЮТ) видим сговор суда, Генеральной прокуратуры и СБУ».