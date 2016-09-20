Данилин принял присягу нардепа и вошел во фракцию "Народный фронт"
11:30, 20 сентября 2016Политика
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На заседании Верховной Рады Владислав Данилин принял присягу народного депутата и вошел во фракцию "Народный фронт".
Данилин принял присягу нардепа / youtube.com
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий сразу же объявил о вхождении Данилина в состав фракции "Народный фронт".
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Как сообщал УНИАН, 12 сентября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владислава Данилина вместо Дмитрия Сторожука, который сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность первого заместителя генерального прокурора Украины.
Данилин был избран по списку партии "Народный фронт" под номером 79.
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