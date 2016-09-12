ЦИК зарегистрировала народного депутата Данилина вместо Сторожука, который стал заместителем Луценко

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, член политической партии "Народный фронт" Данилин, 1983 года рождения, включен в избирательный список этой партии под № 79.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 сентября своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Дмитрия Сторожука в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Сторожук был избран народным депутатом на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Народный фронт". В мае генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Сторожука своим первым заместителем. Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Сторожука был зарегистрирован в ВР 6 июля.

Как известно, народные депутаты не могут совмещать, согласно Конституции и законодательству, депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти, а также занимать другие должности.