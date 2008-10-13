Ющенко говорит, что в Верховной Раде - рейдерство и шантаж, но это не беда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал политическим рейдерством блокирование в парламенте вопроса финансирования досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО заметил, что фактическое блокирование работы Верховной Рады в последние дни ее работы «не является здоровым фактом».

По его словам, в среду и четверг на прошлой неделе у Верховной Рады было законное основание обеспечить финансирование выборов, но этого нельзя было сделать из-за блокирования ее работы (УНИАН: на минувшей неделе депутаты от БЮТ блокировали трибуну, президиум и правительственную ложу парламента).

«Не беда. Хочу прямо сказать, что события, произошедшие по блокировке работы парламента в среду-четверг, можно назвать лишь одним словом: политическое рейдерство, шантаж», - сказал Президент.

Он назвал недемократическим блокирование работы ВР в условиях, когда решение планировалось принять в соответствии с процедурами и законодательными нормами.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что именно из-за этого пришлось инициировать сегодняшнее внеочередное заседание СНБО, чтобы рассмотреть вопрос выделения средств на внеочередные выборы.