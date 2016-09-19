Лещенко подтвердил, что имеет еще одну квартиру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах он приобрел в 2010 году право собственности на квартиру в Киеве на улице Гетьмана, Лещенко отметил: "Никакой квартиры в подарок я не получал. А что касается объяснения источников моих доходов, то НАБУ провела детальную проверку, всю историю моих доходов, документы еще советских времен о происхождении этой недвижимости, числящейся в декларации на мое имя".

После повторного вопроса о квартире на улице Гетьмана, откуда она взялась, Лещенко сказал: "Следующий вопрос...". А потом все же добавил: "Эта квартира, о которой вы упоминаете, не была мной получен в подарок, и она появилась в 2006 году".

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На уточняющий вопрос, как Лещенко ее приобрел, он не ответил.

Как сообщалось, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

Кроме того, позже появилась информация, что Лещенко во время президентства Виктора Януковича бесплатно получил квартиру на ул. Вадима Гетьмана в Киеве. В частности, соответствующие сканы документов опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.

"А давайте спросим у Сергея Лещенко, за какие такие заслуги перед государством Сергей получил бесплатно квартиру от режима Януковича? Дом, в котором Сергей получил квартиру, в народе называют "домом Тигипко". Во время получения квартиры от государства, Тигипко занимал должность вице-премьера в правительстве Азарова ", - написал Дзиндзя.