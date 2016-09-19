Лещенко подтвердил, что имеет еще одну квартиру
Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко признал, что имеет еще одну квартиру, однако отказался сообщить, при каких обстоятельствах он ее получил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.
В частности, отвечая на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах он приобрел в 2010 году право собственности на квартиру в Киеве на улице Гетьмана, Лещенко отметил: "Никакой квартиры в подарок я не получал. А что касается объяснения источников моих доходов, то НАБУ провела детальную проверку, всю историю моих доходов, документы еще советских времен о происхождении этой недвижимости, числящейся в декларации на мое имя".
После повторного вопроса о квартире на улице Гетьмана, откуда она взялась, Лещенко сказал: "Следующий вопрос...". А потом все же добавил: "Эта квартира, о которой вы упоминаете, не была мной получен в подарок, и она появилась в 2006 году".
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На уточняющий вопрос, как Лещенко ее приобрел, он не ответил.
Как сообщалось, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.
Кроме того, позже появилась информация, что Лещенко во время президентства Виктора Януковича бесплатно получил квартиру на ул. Вадима Гетьмана в Киеве. В частности, соответствующие сканы документов опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.
"А давайте спросим у Сергея Лещенко, за какие такие заслуги перед государством Сергей получил бесплатно квартиру от режима Януковича? Дом, в котором Сергей получил квартиру, в народе называют "домом Тигипко". Во время получения квартиры от государства, Тигипко занимал должность вице-премьера в правительстве Азарова ", - написал Дзиндзя.