В деле против экс-руководства Миндоходов установлены убытки в $ 40 миллиардов - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде Украины.

"Генеральная прокуратура Украины расследует деятельность бывшего президента Украины и его окружения, и лишь по одному делу, делу руководства налоговой службы, экспертами установлен ущерб в 40 миллиардов долларов, которые не попали в государственную казну, а пошли в частные карманы. Это означает, что за два года своего правления бывший президент и его группа лиц ограбили страну на один годовой бюджет", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года возглавлял Александр Клименко, который относился к кругу лиц, приближенных к тогдашнему президенту Виктору Януковичу. После Революции Достоинства он покинул Украину.

По данным ГПУ, Клименко является подозреваемым в совершении ряда уголовных правонарушений.

Экс-министр подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (участие в организованной преступной организации, совершение в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах).