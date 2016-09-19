Рада призовет мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

По словам председателя ВР, во время пленарного заседания в среду, 21 сентября, парламент, кроме плановых вопросов, будет иметь время и на рассмотрение резолюций и обращений.

“Очевидно, что одним из обращений будет наш призыв к странам Европейского Союза, международным организациям не признавать выборы, которые состоялись в России, поскольку они проводились на оккупированных территориях”, - сказал спикер.

Он отметил, что по этому поводу уже разрабатывается заявление парламента, в котором пойдет речь о том, что поскольку выборы проводились “на территории Крыма, которая на сегодняшний день оккупирована российскими войсками, считаем, что депутаты, которые баллотировались там и которые считают, что они избраны, чтобы они были подвергнуты санкциям”.

“И чтобы международные сообщества не могли признавать результаты выборов, которые проходили в российскую Думу. И уже будем формулировать, на каком уровне мы должны засвидетельствовать непризнание результатов этих выборов: на уровне лишь части того, что были проведены мажоритарщики в Крыму, но правда заключается в том, что часть пропорциональных выборов ставит под сомнение всю легитимность Государственной думы”, - сказал председатель парламента.

Он отметил, что соответствующее заявление уже зарегистрировано в парламенте, оно будет проработано в профильном комитете и вынесено на рассмотрение народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного Крыма.

Сегодня МИД Украины призвал международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сообщил, что фракция зарегистрировала в ВР проект постановления о непризнании легитимности выборов в Госдуму Российской Федерации и призывает депутатов приняли этот документ.

Также он попросил украинский парламент обратиться к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и другим международным организациям и международным партнерам Украины с призывом осудить выборы в Госдуму и признать нелегитимным этот орган, поскольку он был избран с нарушением всех норм международного права.