Депутаты Европарламента увидят Донбасс неподалёку от линии фронта – Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко посетит Донбасс вместе с группой депутатов Европарламента.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Третий раз за последнюю неделю - на Донбасс. Если честно, это многовато даже для меня и моей толерантно-терпеливой семьи. Но должны ехать, чтобы показать депутатам Европейского парламента результаты агрессии против Украины, настоящую картинку Донбасса, и не в тылу, не в Славянске - Краматорске, а вблизи линии фронта", - отметила Геращенко.

По ее словам, Донбасс посетят лидер группы зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс, Михаэль Бони и представитель Чехии Яромир Штетина.