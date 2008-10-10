Тимошенко: досрочных выборов в Верховную Раду не будет (дополнено)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что досрочных выборов в Верховную Раду Украины не будет. Об этом она заявила сегодня в программе "Шустер Live" на ТРК "Украина".

“Я уверена в том, что никаких досрочных выборов не будет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, для проведения досрочных выборов, тем более в этом году, не может быть создано необходимых условий. Прежде всего, отметила она, согласно Конституции, досрочные выборы не могут проводиться раньше, чем через год после предыдущих, в бюджете не предусмотрены средства для проведения таких выборов, нет электронного реестра избирателей, и просто, по ее словам, депутаты не хотят проведения таких выборов.

«Поэтому я уверена, что досрочные выборы не состоятся однозначно, и время это покажет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что проведение досрочных выборов опасно для Украины. «Если сейчас распустят парламент, то парламент (новый – УНИАН) можно будет увидеть, приблизительно, в марте. Это значит, что страна остается без главного финансового документа (бюджета) на 2009 год, это значит, что ни зарплаты, ни пенсии, ни бюджетные программы развития не смогут быть профинансированы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Указ Президента о роспуске парламента и назначении досрочных выборов имеет символический номер 911. «Это номер тревожной службы США, это тот номер, который практически декларирует беду, иногда и смерть, потому что по номеру 911 вызывают службу неотложной помощи. Так вот, этот указ практически и бросает страну в большую бедую… И поэтому я считаю, что досрочных выборов не будет и что политики найдут взаимопонимание», отметила Ю.ТИМОШЕНКО.