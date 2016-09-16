Порошенко: РФ наполнила демократический мир своими параноидальными идеями
Демократический мир теряет контроль над собственными ценностями, поскольку Россия наводнила Запад своими параноидальными идеями, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Крупномасштабная целенаправленная пропаганда стала свойственной, характерной чертой современности. Демократический мир теряет контроль над собственными ценностями, российская пропаганда не только использует слабые места Запада, она наполнила Запад своими параноидальными идеями, и они превращают побочные течения в основное течение", - сказал Порошенко во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, передает УНИАН.
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"Мы говорим не только о защите Украины, а о защите Европы. Мы должны использовать слово "агрессия", оценивая действия РФ", - цитирует Порошенко в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
"Украина выполняет взятые на себя обязательства. Что сделала Россия? Ничего", - добавил глава государства.
Как сообщал УНИАН, Порошенко анонсировал освобождение тяжелораненого пленника Жемчугова.