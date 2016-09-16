Порошенко надеется, что завтра в Украину вернется еще один пленник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Я могу Вам дать немного оптимизма: у нас большая надежда, что завтра мы привезем домой Жемчугова», - сказал Порошенко.

Читайте также"Сталинские времена возвращаются": Порошенко о принудительном удержании Россией замглавы МеджлисаКак сообщал УНИАН, в середине июня представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявляла, что Украина требует от боевиков немедленного освобождения тяжелораненого украинца Жемчугова.

«И вот сегодня так называемые представители ОРЛО признали, что этот тяжелобольной человек содержится в СИЗО, и к нему не пускают адвокатов "по состоянию здоровья". Разве это не пытки?! Мы потребовали немедленного освобождения Жемчугова и передали наши предложения по этому вопросу участникам гуманитарной группы - ОБСЕ и РФ, которые должны задействовать все свои возможности, чтобы разблокировать процесс освобождения», - добавила Геращенко.