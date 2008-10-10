Не сотвори себе врага - Янукович озвучил свои «10 заповедей»

Лидер Партии регионов Виктор Янукович призывает в условиях конфронтации основных политических сил в Украине объединиться на основе 10 принципов в политике.

В частности, лидер Партии регионов отметил, что последние события в стране еще раз подтвердили, что ни одна из политических сил не в состоянии самостоятельно сформировать стойкое парламентское большинство.

«А это значит, что политики должны отказаться от конфронтационной риторики. Потому что накаленные ими страсти завтра сметут их самих», - убежден Янукович.

Он подчеркнул, что Партия регионов сформулировала правила, которыми должен был бы руководствоваться каждый политик, «работающий для людей, для Украины, а не для собственных амбиций», пишет «ForUm» .

Предлагаемые правила партии, по его мнению, «просты»: интересы государства и его граждан - прежде всего; заботься не о властных креслах, а о том, как использовать власть во благо народа; никогда не ставь собственные или партийные интересы над интересами всей страны; не создавай образ врага из политического оппонента; объявляя оппонента врагом, ты объявляешь врагами всех, кто голосовал за него. Партия регионов также призывает: будь доброжелательным и правдивым, когда отстаиваешь главные принципы своей партийной программы; в демократическом государстве никто не имеет монополию на право называться демократом; по всем важнейшим решениям советуйся с народом, народ всегда говорит правду; заботься обо всех без исключения гражданах государства, защищай культуру, язык и традиции каждой общественной группы; заботься о малоимущих и делай все, чтобы преодолеть бедность в Украине; Всегда помни - Украина у нас одна. Ее нужно не разделять, а объединять.