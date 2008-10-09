Тимошенко не выздоровела: заседание фракции БЮТ перенесли на завтра
17:29, 09 октября 2008Политика
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Есть время "более детально определиться"
|Валерій ПИСАРЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
По его словам, заседание фракции состоится завтра в 15.00.
Он отметил, что до этого времени фракция БЮТ планирует более детально определиться с тактикой своего поведения в связи с указом Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
В то же время, как стало известно УНИАН из источников в БЮТ, перенесение заседания фракции связано с болезнью лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
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