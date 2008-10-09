Тимошенко не выздоровела: заседание фракции БЮТ перенесли на завтра

17:29, 09 октября 2008
Политика
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Есть время "более детально определиться"

Валерій ПИСАРЕНКО
Заседание фракции БЮТ, которое планировалось сегодня на 19.00, перенесено на завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, заседание фракции состоится завтра в 15.00.

Он отметил, что до этого времени фракция БЮТ планирует более детально определиться с тактикой своего поведения в связи с указом Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

В то же время, как стало известно УНИАН из источников в БЮТ, перенесение заседания фракции связано с болезнью лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

 

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