Симоненко сорвал аплодисменты в Верховной Раде

Фракция Коммунистической партии Украины призывает парламент немедленно начать процедуру отстранения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, сегодня «авантюра ЮЩЕНКА с досрочными выборами» накладывается на мировой финансовый кризис, что может привести к трагедии в Украине.

В связи с этим, считает П.СИМОНЕНКО, ВР нужно немедленно приступить к вопросу об импичменте Президента. «Нужно запретить ему управлять страной», - подчеркнул лидер КПУ.

Он считает, что правительство Украины должно поддержать эту инициативу, тогда у него будет возможность управлять экономикой страны.

Выступление П.СИМОНЕНКО фракции КПУ, БЮТ и Партии регионов встретили аплодисментами.