Глава МИД Великобритании подчеркивает, что прогресс Минского процесса зависит от всех сторон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркивает, что прогресс Минского процесса зависит от всех сторон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время заявления для прессы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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По словам Джонсона, во время встречи министры обсудили ряд вопросов, в том числе агрессию на востоке Украины. "Говорили о том, что надо отстаивать Минский процесс. И от россиян зависит очень серьезный прогресс. Но я должен сказать, что это зависит от всех сторон, и мы будем делать как можно больше усилий, чтобы этот процесс происходил", - отметил глава МИД Великобритании.
Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не пойдет на уступки в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.