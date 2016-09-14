Глава МИД Великобритании подчеркивает, что прогресс Минского процесса зависит от всех сторон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время заявления для прессы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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По словам Джонсона, во время встречи министры обсудили ряд вопросов, в том числе агрессию на востоке Украины. "Говорили о том, что надо отстаивать Минский процесс. И от россиян зависит очень серьезный прогресс. Но я должен сказать, что это зависит от всех сторон, и мы будем делать как можно больше усилий, чтобы этот процесс происходил", - отметил глава МИД Великобритании.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не пойдет на уступки в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.