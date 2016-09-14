В ЕС заявили, что на неформальном саммите в Братиславе отношения с Россией обсуждаться не будут

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе накануне саммита, который пройдет в пятницу в столице председательствующей в ЕС Словакии, сказал европейский высокопоставленный чиновник.

"Когда мы говорим об отношениях с Россией, то было договорено с Туском (Дональд Туск, президент Европейского Совета), и это была своего рода просьба премьер-министра Ренци (Маттео Ренци, премьер-министр Италии), которая была поддержана многими премьер-министрами – провести широкое обсуждение отношений с Россией во время Европейского Совета в октябре", - сказал он.

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Чиновник напомнил, что лидеры решили встретиться в Братиславе, чтобы говорить о будущем 27 стран-членов ЕС после того, как Великобритания приняла решение выйти из Союза. Также будут обсуждаться проблемы, с которыми сегодня столкнулась Европа, в частности, миграция.

"Будет определена политическая повестка дня на будущее. Первая сессия будет посвящена построению общих диагнозов - что не работает, что работает хорошо, и что должно быть улучшено в будущем. Вторая сессия будет посвящена рабочим методам и коммуникации", - детализировал он.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что никаких официальных решений принято не будет.