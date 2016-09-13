ЕС: "Надежда на "братиславский процесс" - Die Presse

Об этом пишет Кристоф Таней в статье "ЕС: "Надежда на "братиславский процесс", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

"В пятницу Братислава превратится в самый охраняемый город в Европе", - заявил Ярослав Малик. И он знает, о чем говорит. Поскольку заместитель начальника полиции несет основную ответственность за общую координацию всех мер безопасности во время председательства Словакии в ЕС, которое продлится до конца года. Он также координирует взаимодействие полиции, скорой помощи, пожарной службы и армии на предстоящем саммите. Помимо лидеров 27 стран ЕС (без Великобритании) столица Словакии в пятницу ожидает также сотни дипломатов и почти 2000 аккредитованных журналистов, фотографов и телеоператоров.

В пятницу Братислава проведет самые масштабные мероприятия по обеспечению безопасности с 2005 года, с тех пор, как президент Джордж Буш и Владимир Путин встречались в Братиславе. Но в этот раз количество людей, нуждающихся в защите, несоизмеримо больше, сообщил Малик в интервью газете "Die Presse". Только в день проведения будут задействованы несколько тысяч сотрудников полиции и другие силы.

Проколов с безопасностью Словакия не может себе позволить. Страна обвиняет Грецию в слишком слабой защите внешних границ ЕС, но сама контролирует только примерно 100 километров лесистой границы с Украиной. До сих пор под европейской солидарностью в миграционном кризисе Словакия понимала только поддержку в обеспечении безопасности границ.

Если речь заходила о приеме беженцев, Братислава обычно отказывалась. На границе с Венгрией, Словенией и Македонией давно стоят словацкие полицейские и солдаты, другие страны и вовсе ставят под сомнение такого рода поддержку.

Похоже, в качестве председательствующей страны, Словакия смогла удивить многих партнеров по ЕС. Например, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, в конце саммита Еврогруппы (Ecofin) расхваливал страну: "Словакия все так прекрасно организовала, планка для будущих председательствующих стран поставлена очень высоко".

Преодоление "брексита"

Премьер-министр Роберт Фицо, выступающий против грандов ЕС, похоже, подчинил своим амбициям и такой проект, как председательство в ЕС. На неформальном саммите ЕС в Братиславе он хочет разработать стратегию, которая поможет Европе преодолеть шок после "брексита" и создать новый порядок. "Я хочу назвать это братиславским процессом", - рассказывал Фицо свои партнерам по ЕС в течение нескольких недель. Но все же иногда у него проскальзывают догматические формулировки о том, что он всегда предостерегал ЕС от неконтролируемой иммиграции, которая принесет террор в Европу. Хотя, в таком случае спешно вмешивается его министр иностранных дел Мирослав Лайчак, с формулировками, которые любят слышать в других столицах ЕС: Европа должна стать ближе к своим гражданам.

"ЕС должен стать ближе к гражданам, это означает, что он должен заниматься темами, который понимают граждане и которые считают важными для себя. Потому что сегодня этого не происходит". Саммит в Братиславе должен "послать четкий сигнал о том, что ЕС единый, действующий и знает, чего от него ожидают граждане", - говорит беспартийный дипломат. После блестящего успеха во время председательствования в ЕС, он рассчитывает стать преемником Пан Ги Муна и занять должность Генерального секретаря ООН.