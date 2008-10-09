Ющенко не собирается отпускать Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО должно работать до назначения нового состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Риме.

В частности, отвечая на вопрос, останется ли у власти правительство Ю.ТИМОШЕНКО, по крайней мере, в статусе исполняющего обязанности до назначения нового состава Кабмина, В.ЮЩЕНКО сказал: «Убежден, что останется».

Он также отметил, что относительно этого вопроса нет необходимости осуществлять какую-либо ревизию.