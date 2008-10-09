Ющенко забрал у Тимошенко право кадровых рекомендаций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой указ, которым поручал Кабинету министров вносить представление на назначение и.о. обязанности председателей местных государственных администраций.

В частности, сегодня на официальном сайте главы государства размещен указ, которым признается утратившимсил Указ Президента Украины от 26 июня 2008 года № 592 «О временном исполнении обязанностей председателей местных государственных администраций».

Настоящим документом Кабинета министров поручалось одновременно с внесением представления об освобождении от должности председателя местной государственной администрации вносить Президенту Украины предложения относительно заместителей председателя местной государственной администрации, на которых предлагается возложить временное исполнение обязанностей председателя этой местной государственной администрации.