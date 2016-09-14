Баталии вокруг "Интера": председатель правления телеканала подал в отставку

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Бенкендорф, который занимал эту должность с 2013 года, уходит по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами" - говорится в сообщении.

Его место с 15 сентября займет Екатерина Шкуратова, которая до сих пор была членом правления телеканала "Интер", исполнительным продюсером телеканала и возглавляла продакшн-компанию "Интер Медиа Групп ООО "07 Продакшн".

Канал уточняет, что Шкуратова работает на телевидении 20 лет.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших у здания «Интера», под личный контроль.