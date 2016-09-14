Луценко: ГПУ работает над возможным объявлением подозрения Путину и Медведеву в преступлениях против Украины

Об этом он сообщил в интервью «24 канала».

«Сначала мы должны пройти национальную юрисдикцию, когда наши возможности привлечь их (18 подозреваемых в преступлениях против Украины российских чиновников и генералов - УНИАН) к ответственности будут исчерпаны, мы, безусловно, обратимся в Международный уголовный суд», - заявил он.

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Отвечая на вопрос, будут ли объявлены подозрения президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, он отметил: «Мы работаем».

Как сообщал УНИАН, 22 августа Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка.