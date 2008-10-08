Ющенко прибыл с официальным визитом в Италию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с двухдневным официальным визитом в Италию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Риме программой визита запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Президентом Италии Джорджио НАПОЛИТАНО, с председателем Сената Италии Ренато Джузеппе СКИФАНИ, с председателем Палаты депутатов парламента Джанфранко ФИНИ, с председателем Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ и другие мероприятия.

Также В.ЮЩЕНКО даст интервью одному из телевизионных каналов и вечером будет иметь ужин с руководителями объединений промышленников и предпринимателей, ведущими банкирами в бизнесменами Италии.

Кроме того, сегодня с участием В.ЮЩЕНКО и С.БЕРЛУСКОНИ планируется подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере туризма. Соглашение подпишут министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН и государственный секретарь по вопросам туризма Италии Микеле Витториа БРАМБИЛЛА.

Завтра, 9 октября, В.ЮЩЕНКО планирует побывать в комплексе Святой Софии (УГКЦ), возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко, выступить перед представителями украинской общины.

Завтра же Президент вернется в Киев.