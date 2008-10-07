БЮТ нацелился изменить Конституцию до выборов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что обязательной предпосылкой выборов в Украине должно быть разграничение властных полномочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня, выступая в Институте политических и этнонациональных исследований с предисловием на IV Курасовских чтениях, посвященных обсуждению изменений к Конституции как средства решения политических конфликтов в Украине.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что обязательной предпосылкой выборов в Украине должно быть разграничение властных полномочий, а, следовательно, - внесение изменений в Основной Закон Украины.

«Выборы без решения этого вопроса – лишь оттягивание политического конфликта в Украине, а не его решение. Поэтому мы обречены пойти по пути внесения изменений в Конституцию, но они должны носить характер правовой, политической и общественной легитимности», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, правовая легитимность предусматривает то, что новая Конституция должна приниматься при условии соблюдения действующей юридической процедуры внесения изменений и дополнений в Основной Закон. Политическая легитимность заключается в достижении консенсуса между основными политическими силами относительно содержания изменений, которые будут вноситься. Общественная легитимность означает, в первую очередь, отказ от внесения в текст Конституции идей, которые однозначно не воспринимаются обществом.

По мнению Н.ТОМЕНКО, принятие новой Конституции Украины должно начинаться с нахождения основными политическими силами консенсуса вокруг тех предложений, которые не вызывают замечаний и могут быть поддержаны всеми ведущими политическими силами.

«Это, например, тема усиления роли местного самоуправления, оптимизация избирательного законодательства, реформа судебной системы и правоохранительных органов и тому подобное. Такие тезисы имеются сегодня в программах всех ведущих политических сил. После наработки общей позиции по этим нормам, которые не вызывают существенных возражений, можно будет искать понимание и относительно других проблем, нуждающихся в урегулировании: разделение полномочий между основными органами государственной власти и другие проблемы, которые являются сейчас предметом острых политических дискуссий», - отметил вице-спикер.