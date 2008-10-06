Ющенко дает парламенту еще несколько дней
Президент обратился к "авторам кризиса"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дает парламентским политическим силам еще несколько дней для проведения диалога относительно создания коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на брифинге в Великобритании.
«Сегодня парламентским силам нужен диалог», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По словам Президента, он понимает, насколько сложной является сложившаяся ситуация.
В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что не верит в долговечность союза между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов, отметив, что такая коалиция не является естественной.
«Я обращаюсь к авторам кризиса: если вы начали этот путь... то имейте честь сказать, к чему вы пришли», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время Президент отметил, что является сторонником того, чтобы в парламенте было найдено взаимопонимание. При этом он добавил, что ему сложно сказать, каким именно должно быть это взаимопонимание, подчеркнув, что «только в контексте национальных демократических приоритетов можно найти взаимопонимание».
По словам Президента Украины, хотя много времени было упущено, прошел уже целый месяц, и премьер-министр не проводила переговоры с демократическими силами, он дает время на налаживание диалога. Вместе с этим В.ЮЩЕНКО сказал, что если этого не произойдет, он воспользуется своим правом объявить о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, В.ЮЩЕНКО отметил, что он дает еще несколько дней политическим силам на проведение консультаций относительно создания коалиции.
Как сообщал УНИАН, 4 октября Президент заявил, что намерен 7 октября провести консультации относительно роспуска Верховной Рады, если не будет создана новая коалиция. В соответствии с Конституцией в них должны принимать участие лидеры всех фракций парламента.